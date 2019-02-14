Любимый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
13—15%
зависит от первоначального взноса; + 1 п. п. при включении КАСКО в кредит
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
20 лет—60 лет
55 для женщин
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется поручительство супруга/супруги при наличии
- ставка выше на 1 п. п. при включении КАСКО в тело кредита
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Дата актуализации
14.02.2019 11:48
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Любимый автомобиль» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
в вашем городе
Кемерово
(3843) 45-92-67