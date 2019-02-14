Автомобиль из рук в руки

Основные сведения Продавец частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15—16%

зависит от первоначального взноса; + 1 п. п. при включении КАСКО в кредит

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 20 лет—60 лет

55 для женщин

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется поручительство супруга/супруги при наличии Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. при включении КАСКО в тело кредита

Дата актуализации 14.02.2019 11:49

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автомобиль из рук в руки» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк» Адрес 654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69 Отделения и банкоматы в вашем городе Кемерово Телефоны (3843) 45-92-67

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