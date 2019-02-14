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Новокиб, автокредит

Автомобиль из рук в руки

Основные сведения
  • Продавец
    частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15—16%
    зависит от первоначального взноса; + 1 п. п. при включении КАСКО в кредит
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    20 лет—60 лет
    55 для женщин
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется поручительство супруга/супруги при наличии
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. при включении КАСКО в тело кредита
  • Дата актуализации
    14.02.2019 11:49
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобиль из рук в руки» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Новокузнецкий коммерческий инновационный банк»
Адрес
654080, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 69
Отделения и банкоматы
в вашем городе Кемерово
Телефоны
(3843) 45-92-67

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