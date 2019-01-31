Приобретение нового авто
Основные сведения
-
Продавец
автосалон
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
-
Срок кредита
1 мес.—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—3 000 000
-
Минимальный первоначальный взнос
15%
-
Cтавка по кредиту
21—22,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
4 месяца
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору заемщика
- требуется КАСКО;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- высокая ставка
-
Дата актуализации
31.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Приобретение нового авто» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
1020100002955
в вашем городе
Краснодар
(861) 279-03-05