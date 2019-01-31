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Газтрансбанк, автокредит

Приобретение нового авто

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    21—22,5%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору заемщика
    Минусы
    • требуется КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • высокая ставка
  • Дата актуализации
    31.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Приобретение нового авто» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк»
Адрес
350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321
ОГРН
1020100002955
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Телефоны
(861) 279-03-05

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