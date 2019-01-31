Приобретение нового авто

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 21—22,5%

зависит от первоначального взноса и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита – аннуитетные или дифференцированные платежи по выбору заемщика Минусы требуется КАСКО; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; высокая ставка

Дата актуализации 31.01.2019 14:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Приобретение нового авто» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Коммерческий банк «Газтрансбанк» Адрес 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, д. 321 ОГРН 1020100002955 Отделения и банкоматы в вашем городе Краснодар Отделения 4 Банкоматы 6 посмотреть на карте Телефоны (861) 279-03-05

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