Новый автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
18%
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
от 18 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос - от 10%;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность оформления индивидуальным предпринимателям
- высокая ставка
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Дата актуализации
01.02.2019 11:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль (без КАСКО)» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Майкопбанк»
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
в вашем городе
Майкоп
(8772) 52-56-30