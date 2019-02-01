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Майкопбанк, автокредит

Подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    иномарки не старше 7 лет, отечественные машины не старше 5 лет
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    19%
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    от 18 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность оформления индивидуальным предпринимателям;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • небольшой срок кредитования;
    • первоначальный взнос - от 30%
  • Дата актуализации
    01.02.2019 11:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанный автомобиль» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Майкопбанк»
Адрес
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(8772) 52-56-30

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