Подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства иномарки не старше 7 лет, отечественные машины не старше 5 лет

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 19%

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 18 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность оформления индивидуальным предпринимателям; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; небольшой срок кредитования; первоначальный взнос - от 30%

Дата актуализации 01.02.2019 11:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Майкопбанк» Адрес 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 276 Отделения и банкоматы в вашем городе Майкоп Отделения 3 Банкоматы 6 посмотреть на карте Телефоны (8772) 52-56-30

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