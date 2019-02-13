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Кузнецкий, автокредит

Кредит на автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—2 500 000
    определяется на основании оценки платежеспособности заемщика, но не может превышать 90% цены приобретаемого автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    15,9—20,9%
    зависит от первоначального взноса и категории автомобиля
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—70 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется подтверждение дохода;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • небольшой первоначальный взнос
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, при отсутствии - поручительство родителей
  • Дата актуализации
    13.02.2019 14:46
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Кредит на автомобиль (без КАСКО)» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Кузнецкий»
Адрес
440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104
ОГРН
1125800000094
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 100-64-10 — единая справочная служба
(8412) 45-02-67

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