Кредит на автомобиль (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—2 500 000
определяется на основании оценки платежеспособности заемщика, но не может превышать 90% цены приобретаемого автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
15,9—20,9%
зависит от первоначального взноса и категории автомобиля
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—70 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- не требуется страхование КАСКО;
- личное страхование не влияет на ставку;
- небольшой первоначальный взнос
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, при отсутствии - поручительство родителей
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Дата актуализации
13.02.2019 14:46