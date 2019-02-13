Кредит на подержанный авто (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства отечественной марки на день окончания кредитного договора не должен превышать десяти лет, а иностранной марки — двенадцати лет

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—2 500 000

определяется на основании оценки платежеспособности заемщика, но не может превышать 90% цены приобретаемого автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 16,9—21,9%

зависит от первоначального взноса и категории автомобиля

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—70 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется подтверждение дохода; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку; небольшой первоначальный взнос Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, при отсутствии - поручительство родителей

Дата актуализации 13.02.2019 14:50

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Кредит на подержанный авто (без КАСКО)» в 13 городах России

Справочная информация ПАО «Банк «Кузнецкий» Адрес 440000, г. Пенза, ул. Красная, д. 104 ОГРН 1125800000094 Отделения и банкоматы в вашем городе Пенза Отделения 16 Банкоматы 27 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-64-10 — единая справочная служба (8412) 45-02-67

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