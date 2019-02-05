Автокредит на новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
13,5%
+ 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка и для ИП, которые применяют вмененную систему налогообложения или патент
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент выплаты кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитетные или дифференцированные платежи.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- личное страхование не влияет на ставку;
- предоставляется ИП
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется поручительство супруга/супруги, при наличии;
- требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита (г. Рязань и Рязанская область)
- ставка выше на 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка и для ИП, применяющих вмененную систему налогообложения или патент
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Дата актуализации
05.02.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит на новый автомобиль» в 10 городах России
Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
1026200000111
в вашем городе
Москва
(4912) 24-49-24