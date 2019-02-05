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Прио-Внешторгбанк, автокредит

Автокредит на новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    13,5%
    + 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка и для ИП, которые применяют вмененную систему налогообложения или патент
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент выплаты кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетные или дифференцированные платежи.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • предоставляется ИП
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется поручительство супруга/супруги, при наличии;
    • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита (г. Рязань и Рязанская область)
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка и для ИП, применяющих вмененную систему налогообложения или патент
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит на новый автомобиль» в 10 городах России

Справочная информация
ПАО «Прио-Внешторгбанк»
Адрес
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 82/26
ОГРН
1026200000111
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Телефоны
(4912) 24-49-24

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