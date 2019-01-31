Вход
Томскпромстройбанк, автокредит

На приобретение автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не более 10 лет на момент возврата кредита
  • Срок кредита
    до 5 лет
    от 10 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    14,5%
    — 1 п. п. при наличии положительной истории в банке
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент возврата кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • страхование КАСКО не требуется;
    • небольшой первоначальный взнос;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Особые ограничения
    • при покупке нового автомобиля первоначальный взнос не требуется
    • ставка ниже на 1 п. п. при наличии положительной истории в банке
  • Дата актуализации
    31.01.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России

Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
Адрес
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
Отделения и банкоматы
в вашем городе Томск
Отделения 5 Банкоматы 28 посмотреть на карте
Телефоны
(3822) 26-59-31

Вернуться на страницу поиска автокредитов 813