На приобретение автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не более 10 лет на момент возврата кредита

Срок кредита до 5 лет

от 10 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 14,5%

— 1 п. п. при наличии положительной истории в банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент возврата кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; страхование КАСКО не требуется; небольшой первоначальный взнос; личное страхование не влияет на ставку Особые ограничения при покупке нового автомобиля первоначальный взнос не требуется ставка ниже на 1 п. п. при наличии положительной истории в банке

Дата актуализации 31.01.2019 15:20

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России

Справочная информация ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» Адрес 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90 Отделения и банкоматы в вашем городе Томск Отделения 5 Банкоматы 28 посмотреть на карте Телефоны (3822) 26-59-31

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