На приобретение автомобиля
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
не более 10 лет на момент возврата кредита
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Срок кредита
до 5 лет
от 10 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
14,5%
— 1 п. п. при наличии положительной истории в банке
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент возврата кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- страхование КАСКО не требуется;
- небольшой первоначальный взнос;
- личное страхование не влияет на ставку
- при покупке нового автомобиля первоначальный взнос не требуется
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии положительной истории в банке
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Дата актуализации
31.01.2019 15:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
в вашем городе
Томск
(3822) 26-59-31