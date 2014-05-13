Новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
13,5—14%
зависит от первоначального взноса; — 1 п. п. для сотрудников организаций бюджетной сферы
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
20 лет—60 лет
до 55 лет для женщин
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос не требуется;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- личное страхование не влияет на ставку;
- при первоначальном взносе от 10% возможно включение КАСКО в тело кредита, при этом сумма кредита не должна превышать 90% от стоимости автомобиля;
- крупная сумма кредита;
- наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетной сферы
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- при наличии супруга(ги) поручительство является обязательным;
- требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- минимальный стаж на последнем месте работы не менее 3 мес. при наличии прописки в г. Тюмень и Тюменском районе, не менее 6 месяцев при наличии прописки в Тюменской области;
- при первоначальном взносе до 10% требуется дополнительное обеспечение
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Дата актуализации
12.02.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
в вашем городе
Тюмень
(3452) 56-60-26