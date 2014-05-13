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Стройлесбанк, автокредит

Новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    13,5—14%
    зависит от первоначального взноса; — 1 п. п. для сотрудников организаций бюджетной сферы
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    20 лет—60 лет
    до 55 лет для женщин
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • первоначальный взнос не требуется;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • при первоначальном взносе от 10% возможно включение КАСКО в тело кредита, при этом сумма кредита не должна превышать 90% от стоимости автомобиля;
    • крупная сумма кредита;
    • наличие скидки к ставке для сотрудников бюджетной сферы
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • при наличии супруга(ги) поручительство является обязательным;
    • требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • минимальный стаж на последнем месте работы не менее 3 мес. при наличии прописки в г. Тюмень и Тюменском районе, не менее 6 месяцев при наличии прописки в Тюменской области;
    • при первоначальном взносе до 10% требуется дополнительное обеспечение
  • Дата актуализации
    12.02.2019 15:13
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк»
Адрес
625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3452) 56-60-26

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