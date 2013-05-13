На новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 30 000
максимальный размер кредита определяется на основе оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения, но не более 70% от стоимости автомобиля; до 600 тыс. рублей по кредиту без КАСКО
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
13—13,5%
зависит от первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
0,5% от суммы кредита, за перевод денежных средств
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент обращения
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Срок рассмотрения заявки — 2 дня.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика;
- стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- предоставляется индивидуальным предпринимателям и пенсионерам;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- взимается комиссия за перевод денежных средств;
- требуется поручительство супруга(и), при наличии зарегистрированного брака;
- первоначальный взнос от 30%
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- при оформлении кредита без КАСКО необходимо предоставление поручителя при сумме менее 500 тыс рублей;
- при оформлении кредита без КАСКО необходимо предоставление двух поручителей при сумме более 500 тыс рублей
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Дата актуализации
05.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 8 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
в вашем городе
Москва
(8352) 30-93-09