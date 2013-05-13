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Чувашкредитпромбанк, автокредит

На новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 30 000
    максимальный размер кредита определяется на основе оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения, но не более 70% от стоимости автомобиля; до 600 тыс. рублей по кредиту без КАСКО
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    13—13,5%
    зависит от первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    0,5% от суммы кредита, за перевод денежных средств
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент обращения
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Срок рассмотрения заявки — 2 дня.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика;
    • стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • предоставляется индивидуальным предпринимателям и пенсионерам;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • взимается комиссия за перевод денежных средств;
    • требуется поручительство супруга(и), при наличии зарегистрированного брака;
    • первоначальный взнос от 30%
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • при оформлении кредита без КАСКО необходимо предоставление поручителя при сумме менее 500 тыс рублей;
    • при оформлении кредита без КАСКО необходимо предоставление двух поручителей при сумме более 500 тыс рублей
  • Дата актуализации
    05.02.2019 17:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк»
Адрес
428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3
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Телефоны
(8352) 30-93-09

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