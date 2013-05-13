На новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 30 000

максимальный размер кредита определяется на основе оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения, но не более 70% от стоимости автомобиля; до 600 тыс. рублей по кредиту без КАСКО

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 13—13,5%

зависит от первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 0,5% от суммы кредита, за перевод денежных средств

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент обращения

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Срок рассмотрения заявки — 2 дня.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы страхование КАСКО оформляется по желанию заемщика; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; предоставляется индивидуальным предпринимателям и пенсионерам; личное страхование не влияет на ставку Минусы взимается комиссия за перевод денежных средств; требуется поручительство супруга(и), при наличии зарегистрированного брака; первоначальный взнос от 30% Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; при оформлении кредита без КАСКО необходимо предоставление поручителя при сумме менее 500 тыс рублей; при оформлении кредита без КАСКО необходимо предоставление двух поручителей при сумме более 500 тыс рублей

Дата актуализации 05.02.2019 17:11

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль» в 8 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Чувашкредитпромбанк» Адрес 428018, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский просп., д. 3 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 3 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны (8352) 30-93-09

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