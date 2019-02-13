На легковой автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
ограничивается платежеспособностью заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
16—18%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 1,1 п. п. при покупке автомобиля в автосалонах-партнерах банка
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на момент возврата кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется ИП;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- при первоначальном взносе более 40% возможно кредитование без подтверждения дохода;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 1,1 п. п. при покупке автомобиля в автосалонах ООО «Техно-Моторс», ООО «Серебряный саквояж», ООО «Сильвер-Авто ГРУПП», ООО ТФ «Владомир»
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Дата актуализации
13.02.2019 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
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