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Снежинский, автокредит

На легковой автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
    ограничивается платежеспособностью заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16—18%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 3 п. п. при отсутствии поручителя при сроке кредита от 3 лет и первоначальном взносе более 50%; — 1,1 п. п. при покупке автомобиля в автосалонах-партнерах банка
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент возврата кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • предоставляется ИП;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется поручительство физического лица
    Особые ограничения
    • при первоначальном взносе более 40% возможно кредитование без подтверждения дохода;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка выше на 3 п. п. при отсутствии поручителя при сроке кредита от 3 лет и первоначальном взносе более 50%;
    • ставка ниже на 1,1 п. п. при покупке автомобиля в автосалонах ООО «Техно-Моторс», ООО «Серебряный саквояж», ООО «Сильвер-Авто ГРУПП», ООО ТФ «Владомир»
  • Дата актуализации
    13.02.2019 14:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На легковой автомобиль (без КАСКО)» в 9 городах России

Справочная информация
АО «Банк конверсии «Снежинский»
Адрес
456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19
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Телефоны
8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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