На легковой автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

ограничивается платежеспособностью заемщика

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16—18%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 3 п. п. при отсутствии поручителя при сроке кредита от 3 лет и первоначальном взносе более 50%; — 1,1 п. п. при покупке автомобиля в автосалонах-партнерах банка

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент возврата кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется ИП; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется поручительство физического лица Особые ограничения при первоначальном взносе более 40% возможно кредитование без подтверждения дохода; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка выше на 3 п. п. при отсутствии поручителя при сроке кредита от 3 лет и первоначальном взносе более 50%; ставка ниже на 1,1 п. п. при покупке автомобиля в автосалонах ООО «Техно-Моторс», ООО «Серебряный саквояж», ООО «Сильвер-Авто ГРУПП», ООО ТФ «Владомир»

Дата актуализации 13.02.2019 14:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На легковой автомобиль (без КАСКО)» в 9 городах России

Справочная информация АО «Банк конверсии «Снежинский» Адрес 456770, Челябинская обл., г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19 Отделения и банкоматы в вашем городе Снежинск Отделения 4 Банкоматы 13 посмотреть на карте Телефоны 8 800 755 05 05 — единая справочная служба

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