На легковые автомобили (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 700 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,9—16,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования; — 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка и банков-партнеров; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

к моменту погашения крдита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность оформления индивидуальным предпринимателям; наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов ряда банков Минусы небольшая сумма кредита; повышенная ставка без личного страхования; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения ставка ниже на 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе от 30%; ставка ниже на 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка, Челиндбанка, Сбербанка, ВТБ банк, Газпромбанка,Кредит Урал Банк, банка "Уралсиб", Райффазенбанка, ЮниКредитбанка, Абсолют банка, АкБарс банка, банка ВТБ, Почта банка

Дата актуализации 11.02.2019 15:48

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На легковые автомобили (без КАСКО)» в 13 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк» Адрес 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8 ОГРН 1027400001650 Отделения и банкоматы в вашем городе Челябинск Отделения 59 Банкоматы 119 посмотреть на карте Телефоны (351) 268-00-88

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