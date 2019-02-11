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Челябинвестбанк, автокредит

На автомобили с пробегом (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    к моменту погашения кредита не более 10 лет для иностранных (кроме китайских) и отечественных автомобилей — не более 8 лет
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 700 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    16,9—18,9%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; − 3 п. п. при наличии дополнительного поручительства; — 2 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. до момента предоставления ПТС в банк; — 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка и банков — партнеров; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—68 лет
    к моменту погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность оформления индивидуальным предпринимателям;
    • наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов ряда банков
    Минусы
    • небольшая сумма кредита;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • повышенная ставка без личного страхования;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии дополнительного поручительства;
    • ставка ниже 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
    • ставка выше на 2 п. п. до момента предоставления ПТС в банк;
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
    • при первоначальном взносе от 40% не требуется подтверждение дохода;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка, Челиндбанка, Сбербанка, Газпромбанка,Кредит Урал Банк, банка "Уралсиб", Райффазенбанка, ЮниКредитбанка, Абсолют банка, АкБарс банка, банка ВТБ, Почта банка
  • Дата актуализации
    11.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На автомобили с пробегом (без КАСКО)» в 13 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
Адрес
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
ОГРН
1027400001650
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Телефоны
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