На автомобили с пробегом (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
к моменту погашения кредита не более 10 лет для иностранных (кроме китайских) и отечественных автомобилей — не более 8 лет
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 700 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
16,9—18,9%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; − 3 п. п. при наличии дополнительного поручительства; — 2 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. до момента предоставления ПТС в банк; — 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка и банков — партнеров; — 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—68 лет
к моменту погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность оформления индивидуальным предпринимателям;
- наличие скидки к ставке для зарплатных клиентов ряда банков
Особые ограничения
- небольшая сумма кредита;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- повышенная ставка без личного страхования;
- первоначальный взнос - от 30%
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии дополнительного поручительства;
- ставка ниже 0,3 п. п. при наличии положительной истории в банке
- ставка выше на 2 п. п. до момента предоставления ПТС в банк;
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
- при первоначальном взносе от 40% не требуется подтверждение дохода;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 0,3 п. п. при получении зарплаты на счет банка, Челиндбанка, Сбербанка, Газпромбанка,Кредит Урал Банк, банка "Уралсиб", Райффазенбанка, ЮниКредитбанка, Абсолют банка, АкБарс банка, банка ВТБ, Почта банка
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Дата актуализации
11.02.2019 15:50
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На автомобили с пробегом (без КАСКО)» в 13 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный Челябинский Инвестиционный Банк «Челябинвестбанк»
454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 8
1027400001650
в вашем городе
Челябинск
(351) 268-00-88