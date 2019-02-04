Стандарт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—10 000 000

зависит от платежеспособности заемщика

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 10%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—70 лет

на момент окончания срока кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 12 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; предоставляется пенсионерам и ИП; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется регистрация в регионе выдачи кредита; требуется страхование КАСКО; небольшой срок кредитования

Дата актуализации 04.02.2019 14:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Стандарт» в 4 городах России

Справочная информация АО «Волго-Каспийский Акционерный Банк» Адрес 414000, г. Астрахань, ул. Ленина, д. 20 Отделения и банкоматы в вашем городе Астрахань Отделения 10 Банкоматы 22 посмотреть на карте Телефоны (8512) 44-48-55

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