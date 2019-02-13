На новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

при первоначальном взносе до 20% максимальная сумма кредита — 3 млн. рублей

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 14,9—17,9%

— 3 п. п. при наличии личного страхования; −1,5 п. п при GAP-страховании

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору клиента Минусы требуется страхование КАСКО; требуется поручительство супруги(а), если она (он) не выступает созаемщиком; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет / приписное удостоверение / документ, свидетельствующий об отсрочке от прохождения воинской службы на период предоставления кредита ставка ниже на 3 п.п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 1,5 п.п. при GAP-страховании; ставка выше на 1,5 п.п. при отсутствии пролонгации договора КАСКО; возможно увеличение ставки до 3 процентных пунктов в месяц в период с даты предоставления кредита до даты первого очередного платежа

Дата актуализации 13.02.2019 15:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль» в 6 городах России

Справочная информация ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» Адрес 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8 Отделения и банкоматы в вашем городе Липецк Отделения 16 Банкоматы 93 посмотреть на карте Телефоны (4742) 32-93-29

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