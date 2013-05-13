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Почтобанк, автокредит

На приобретение подержанного легкового автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • мототранспорт
    • водный транспорт
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 3 лет на момент подачи заявки
  • Срок кредита
    3 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—10 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    13—13,5%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • первоначальный взнос не требуется;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • возможность приобретения у частного лица;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • низкая ставка;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • рассмотрение заявки до 5 рабочих дней
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • в зависимости от выбранной программы дополнительно к залогу приобретаемого автомобиля требуется поручительство физ. лица ( может выступать супруг(а)) либо залог имеющегося автотранспорта (может быть предоставлен третьим лицом)
  • Дата актуализации
    06.02.2019 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение подержанного легкового автомобиля» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
Адрес
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(342) 236-07-72

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