На приобретение подержанного легкового автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль мототранспорт водный транспорт

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 3 лет на момент подачи заявки

Срок кредита 3 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 13—13,5%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; первоначальный взнос не требуется; не требуется страхование КАСКО; возможность приобретения у частного лица; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; низкая ставка; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка; рассмотрение заявки до 5 рабочих дней Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; в зависимости от выбранной программы дополнительно к залогу приобретаемого автомобиля требуется поручительство физ. лица ( может выступать супруг(а)) либо залог имеющегося автотранспорта (может быть предоставлен третьим лицом)

Дата актуализации 06.02.2019 10:53

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение подержанного легкового автомобиля» в 2 городах России

Справочная информация АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк» Адрес 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68 Отделения и банкоматы в вашем городе Пермь Отделения 19 посмотреть на карте Телефоны (342) 236-07-72

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