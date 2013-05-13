На приобретение подержанного легкового автомобиля
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- мототранспорт
- водный транспорт
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 3 лет на момент подачи заявки
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Срок кредита
3 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—10 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
13—13,5%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- первоначальный взнос не требуется;
- не требуется страхование КАСКО;
- возможность приобретения у частного лица;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- низкая ставка;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
- рассмотрение заявки до 5 рабочих дней
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- в зависимости от выбранной программы дополнительно к залогу приобретаемого автомобиля требуется поручительство физ. лица ( может выступать супруг(а)) либо залог имеющегося автотранспорта (может быть предоставлен третьим лицом)
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Дата актуализации
06.02.2019 10:53
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение подержанного легкового автомобиля» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики «Почтобанк»
614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68
в вашем городе
Пермь
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