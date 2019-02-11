На покупку подержанных автомобилей Land Rover / Jaguar

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Марка, модель Jaguar Land Rover

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

макс.сумма кредита 1,5 млн. руб, если возраст тс более 10 лет на момент закрытия кредита

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 16,5—17,5%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.Также действует программа Approved, в рамках которой процентная ставка составляет 15,9% годовых (при наличии личного страхования — 12,9% годовых). По кредиту с отсрочкой платежа процентная ставка составляет 15,9% годовых. Максимальная сумма кредита — 6,5 млн рублей.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита, при первоначальном взносе от 30% Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей; если возраст авто более 10 лет на дату погашения кредита первоначальный взнос от 30%; требуется поручительство супруга/супруги только в случае если сумма кредита рассчитывается исходя из совокупного дохода

Дата актуализации 11.02.2019 14:46

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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