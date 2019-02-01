На приобретение нового автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 8,99—10,99%

зависит первоначального взноса и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 1,5% от суммы кредита, но не менее 5000 рублей и не более 9000 рублей за перевод денежных средств на счет автодилера

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможно включение в сумму кредита страховых премий и доп. оборудования; страхование КАСКО оформляется по желанию клиента; альтернативные способы подтверждения дохода; первоначальный взнос - от 10%; личное страхование не влияет на ставку Минусы взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автодилера Особые ограничения подтверждение дохода требуется при первоначальном взносе менее 30%; подтверждение дохода не требуется при суме кредита до 1,5 млн рублей и первоначальном взносе от 30%; подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1,5 млн рублей и первоначальном взносе более 70%

Дата актуализации 01.02.2019 14:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение нового автомобиля» в 21 городе России

Справочная информация АО «Солид Банк» Адрес 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (423) 226-57-22

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