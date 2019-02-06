Пробег (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 12 лет на момент окончания действия кредитного договора для отечественных авто / до 15 лет на момент окончания действия кредитного договора для иностранных авто
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
60 000—2 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
18,99%
— 3 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
до 60 лет для женщин
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос от 0%;
- не требуется страхование КАСКО;
- не требуется подтверждение дохода;
- предоставляется ИП;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
06.02.2019 10:55