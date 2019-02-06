Пробег (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 12 лет на момент окончания действия кредитного договора для отечественных авто / до 15 лет на момент окончания действия кредитного договора для иностранных авто

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 60 000—2 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 18,99%

— 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

до 60 лет для женщин

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос от 0%; не требуется страхование КАСКО; не требуется подтверждение дохода; предоставляется ИП; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 06.02.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Пробег (без КАСКО)» в 7 городах России

Справочная информация ПАО «Банк «Санкт-Петербург» Адрес 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А ОГРН 1027800000140 Сайт www.bspb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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