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Банк «Санкт-Петербург», автокредит

Пробег (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 12 лет на момент окончания действия кредитного договора для отечественных авто / до 15 лет на момент окончания действия кредитного договора для иностранных авто
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    60 000—2 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    18,99%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    до 60 лет для женщин
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • первоначальный взнос от 0%;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • не требуется подтверждение дохода;
    • предоставляется ИП;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • требуется поручительство супруги (-га) заемщика в случае если автомобиль приобретается в собственность супруги (-га) заемщика;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    06.02.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Пробег (без КАСКО)» в 7 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Адрес
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 64, лит. А
ОГРН
1027800000140
Сайт
www.bspb.ru
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Телефоны
8 800 222-50-50 — единая справочная служба

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