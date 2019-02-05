На подержанный автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 12 лет на момент окончания кредитного договора
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Срок кредита
2 года—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—2 000 000
до 120% оценочной стоимости автотранспортного средства
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
15,9—17,9%
зависит от первоначального взноса; — 4 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
22 года—68 лет
на момент окончания кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
Особые ограничения
- требуется фактическое проживание и место работы в регионе выдачи кредита
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при сумме кредита до 1,4 млн рублей или первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется;
- ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
05.02.2019 17:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 26 городах России
Справочная информация
ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
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