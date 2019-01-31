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Татсоцбанк, автокредит

Автокредитование с отсрочкой платежа

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—3 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—6 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    12,5—13,9%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 1 п. п. если доход заемщика подтверждается справкой по форме Банка; + 2 п. п. без согласия супруга(-и); + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    25 лет—60 лет
    для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    <p>Кредит предоставляется с отсрочкой платежа. Когда срок действия кредитного договора подойдет к окончанию, выбирается способ оплаты оставшейся суммы кредита: — оплачивается последний (отсроченный) платеж по основному долгу единовременным платежом из собственных средств; — продление кредитного договора с погашением суммы последнего (отсроченного) платежа по основному долгу равными платежами (в соответствии с графиком платежей); — отдать кредитный автомобиль официальному дилеру по программе «Trade-In»* — при этом часть денежных средств, уплаченных за автомобиль, направляется на погашение суммы последнего (отсроченного) платежа по основному долгу по кредиту в Банк, а оставшаяся часть на первоначальный взнос на новый автомобиль.<p/><p>Взимаются штрафные санкции: за несвоевременное исполнение обязательств по договору автокредитования (0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки); за непредоставление/несвоевременное предоставление оригинала ПТС в Банк штраф в размере 5 000 рублей за каждый календарный месяц; за несоблюдение условий страхования, указанных в договоре залога пени в размере 0,02% от первоначальной суммы кредита; за несоблюдение условий о последующем залоге автомобиля и о нотариальном удостоверении договора о залоге — штраф 10% (Десять процентов) от залоговой стоимости автомобиля; за неисполнение обязанностей по договору залога автомобиля — штраф 1% от его залоговой стоимости, если иное не предусмотрено договором.<p/>
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие комиссий;
    • крупная сумма кредита;
    • невысокие годовые ставки;
    • альтернативные способы подтверждения доходов
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется наличие стационарного телефона;
    • требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. если доход заемщика подтверждается справкой по форме Банка;
    • ставки выше на 2 п. п. без согласия супруга(-и);
    • ставки выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей;
    • ставки выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»;
    • ставки выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды
  • Дата актуализации
    31.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредитование с отсрочкой платежа» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
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