Автокредитование с отсрочкой платежа

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—6 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 12,5—13,9%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 1 п. п. если доход заемщика подтверждается справкой по форме Банка; + 2 п. п. без согласия супруга(-и); + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 25 лет—60 лет

для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия <p>Кредит предоставляется с отсрочкой платежа. Когда срок действия кредитного договора подойдет к окончанию, выбирается способ оплаты оставшейся суммы кредита: — оплачивается последний (отсроченный) платеж по основному долгу единовременным платежом из собственных средств; — продление кредитного договора с погашением суммы последнего (отсроченного) платежа по основному долгу равными платежами (в соответствии с графиком платежей); — отдать кредитный автомобиль официальному дилеру по программе «Trade-In»* — при этом часть денежных средств, уплаченных за автомобиль, направляется на погашение суммы последнего (отсроченного) платежа по основному долгу по кредиту в Банк, а оставшаяся часть на первоначальный взнос на новый автомобиль.<p/><p>Взимаются штрафные санкции: за несвоевременное исполнение обязательств по договору автокредитования (0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки); за непредоставление/несвоевременное предоставление оригинала ПТС в Банк штраф в размере 5 000 рублей за каждый календарный месяц; за несоблюдение условий страхования, указанных в договоре залога пени в размере 0,02% от первоначальной суммы кредита; за несоблюдение условий о последующем залоге автомобиля и о нотариальном удостоверении договора о залоге — штраф 10% (Десять процентов) от залоговой стоимости автомобиля; за неисполнение обязанностей по договору залога автомобиля — штраф 1% от его залоговой стоимости, если иное не предусмотрено договором.<p/>

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие комиссий; крупная сумма кредита; невысокие годовые ставки; альтернативные способы подтверждения доходов Минусы требуется страхование КАСКО; требуется наличие стационарного телефона; требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита Особые ограничения ставка выше на 1 п. п. если доход заемщика подтверждается справкой по форме Банка; ставки выше на 2 п. п. без согласия супруга(-и); ставки выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; ставки выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; ставки выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды

Дата актуализации 31.01.2019 14:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредитование с отсрочкой платежа» в 3 городах России

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