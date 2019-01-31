Автокредитование с отсрочкой платежа
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—6 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
12,5—13,9%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 1 п. п. если доход заемщика подтверждается справкой по форме Банка; + 2 п. п. без согласия супруга(-и); + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
25 лет—60 лет
для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
<p>Кредит предоставляется с отсрочкой платежа. Когда срок действия кредитного договора подойдет к окончанию, выбирается способ оплаты оставшейся суммы кредита: — оплачивается последний (отсроченный) платеж по основному долгу единовременным платежом из собственных средств; — продление кредитного договора с погашением суммы последнего (отсроченного) платежа по основному долгу равными платежами (в соответствии с графиком платежей); — отдать кредитный автомобиль официальному дилеру по программе «Trade-In»* — при этом часть денежных средств, уплаченных за автомобиль, направляется на погашение суммы последнего (отсроченного) платежа по основному долгу по кредиту в Банк, а оставшаяся часть на первоначальный взнос на новый автомобиль.<p/><p>Взимаются штрафные санкции: за несвоевременное исполнение обязательств по договору автокредитования (0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки); за непредоставление/несвоевременное предоставление оригинала ПТС в Банк штраф в размере 5 000 рублей за каждый календарный месяц; за несоблюдение условий страхования, указанных в договоре залога пени в размере 0,02% от первоначальной суммы кредита; за несоблюдение условий о последующем залоге автомобиля и о нотариальном удостоверении договора о залоге — штраф 10% (Десять процентов) от залоговой стоимости автомобиля; за неисполнение обязанностей по договору залога автомобиля — штраф 1% от его залоговой стоимости, если иное не предусмотрено договором.<p/>
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствие комиссий;
- крупная сумма кредита;
- невысокие годовые ставки;
- альтернативные способы подтверждения доходов
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется наличие стационарного телефона;
- требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита
- ставка выше на 1 п. п. если доход заемщика подтверждается справкой по форме Банка;
- ставки выше на 2 п. п. без согласия супруга(-и);
- ставки выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей;
- ставки выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»;
- ставки выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды
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Дата актуализации
31.01.2019 14:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредитование с отсрочкой платежа» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
1021600000256
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