На приобретение автомобиля (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 5 лет
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Срок кредита
1 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
13—16%
зависит от срока кредита и первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита 60 лет для женщин
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи заемщика при расчете максимальной суммы кредита;
- первоначальный взнос - от 10%;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе присутствия банка;
- требуется поручительство супруга (-ги) при наличии
- при замене залогового обеспечения/ смене или выводе поручителя неустойка - 2 тыс. руб.
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Дата актуализации
14.02.2019 12:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение автомобиля (без КАСКО)» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк «Йошкар-Ола»
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г
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Йошкар-Ола
(8362) 42-13-70