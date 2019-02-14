На приобретение автомобиля (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 5 лет

Срок кредита 1 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 13—16%

зависит от срока кредита и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита 60 лет для женщин

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность учета совокупного дохода семьи заемщика при расчете максимальной суммы кредита; первоначальный взнос - от 10%; погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация и трудоустройство в регионе присутствия банка; требуется поручительство супруга (-ги) при наличии Особые ограничения при замене залогового обеспечения/ смене или выводе поручителя неустойка - 2 тыс. руб.

Дата актуализации 14.02.2019 12:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение автомобиля (без КАСКО)» в 6 городах России

Справочная информация ПАО «Банк «Йошкар-Ола» Адрес 424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39г Отделения и банкоматы в вашем городе Йошкар-Ола Отделения 9 Банкоматы 6 посмотреть на карте Телефоны (8362) 42-13-70

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