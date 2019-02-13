Вход
Липецккомбанк, автокредит

На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—6 500 000
    при первоначальном взносе до 20% максимальная сумма кредита — 3 млн. рублей
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,4—19,4%
    — 3 п. п. при наличии личного страхования; −1,5 п. п при GAP-страховании
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • требуется поручительство супруги(а), если она (он) не выступает созаемщиком;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет / приписное удостоверение / документ, свидетельствующий об отсрочке от прохождения воинской службы на период предоставления кредита;
    • ставка ниже на 3 п.п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 1,5 п.п. при GAP-страховании;
    • возможно увеличение ставки до 3 процентных пунктов в месяц в период с даты предоставления кредита до даты первого очередного платежа
  • Дата актуализации
    13.02.2019 15:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 6 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16 Банкоматы 93 посмотреть на карте
Телефоны
(4742) 32-93-29

Вернуться на страницу поиска автокредитов 1 045