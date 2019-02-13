На подержанный автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
18,4—21,4%
— 3 п. п. при наличии личного страхования; −1,5 п. п при GAP-страховании
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—60 лет
55 лет – для женщин, 60 лет – для мужчин
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- не требуется страхование КАСКО;
- длительный срок кредитования;
- погашение аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется поручительство супруги(а), если она (он) не выступает созаемщиком;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет / приписное удостоверение / документ, свидетельствующий об отсрочке от прохождения воинской службы на период предоставления кредита
- ставка ниже на 3 п.п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 1,5 п.п. при GAP-страховании;
- возможно увеличение ставки до 3 процентных пунктов в месяц в период с даты предоставления кредита до даты первого очередного платежа
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Дата актуализации
13.02.2019 15:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 6 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
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