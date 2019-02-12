Подержанный автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства отечественного производства не старше 5 лет, иностранного производства не старше 7 лет, на момент получения кредита

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 18,5%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 20 лет—60 лет

до 55 лет для женщин

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос не требуется; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; не требуется страхование КАСКО; личное страхование не влияет на ставку Минусы при наличии супруга(ги) поручительство является обязательным; требуется постоянная регистрация в регионе предоставления кредита; высокая ставка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; трудовой стаж не менее 3 месяцев на последнем рабочем месте при наличии прописки в г. Тюмень, Тюменский район и не менее 6 месяцев при наличии прописки в Тюменской области; при первоначальном взносе до 10% требуется дополнительное обеспечение

Дата актуализации 12.02.2019 15:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанный автомобиль (без КАСКО)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Коммерческий банк «Стройлесбанк» Адрес 625000, г. Тюмень, ул. Республики, д. 65 Отделения и банкоматы в вашем городе Тюмень Отделения 1 Банкоматы 4 посмотреть на карте Телефоны (3452) 56-60-26

1 029