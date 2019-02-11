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ББР Банк, автокредит

На новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    14,5%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    на момент окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно оформить индивидуальным предпринимателям;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита при первоначальном взносе от 40%
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется наличие постоянной регистрации и основного места работы в регионе присутствия банка;
    • первоначальный взнос - от 30%
    Особые ограничения
    • супруг/супруга может выступать в качестве созаемщика;
    • мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    11.02.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль» в 13 городах России

Справочная информация
АО «ББР Банк»
Адрес
121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 363-91-62
8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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