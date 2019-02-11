Локо-Авто Престиж
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
250 000—5 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
15,9—18,4%
зависит от первоначального взноса, срока кредита и кредитоспособности заемщика; − 3 п. п. с личным страхованием; + 1 п. п. при оформлении КАСКО в не аккредитованной банком страховой компании; + 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов (но не более 17,7% годовых)
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
1,5% от суммы кредита (взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц)
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—68 лет
на момент окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
2 года
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- стоимость страховых премий и доп. услуг может быть включена в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка без личного страхования;
- взимается комиссия в виде повышенной процентной ставки в первый месяц;
- требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка или в областях, граничащих с Московской областью
- ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием;
- ставка выше на 1 п. п. при оформлении КАСКО в не аккредитованной банком страховой компании;
- ставка выше на 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов (но не более 17,7% годовых);
- в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц
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Дата актуализации
11.02.2019 17:09
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Локо-Авто Престиж» в 21 городе России
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
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Москва
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