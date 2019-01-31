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НОКССбанк, автокредит

На новые автомобили

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    3 мес.—10 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—10 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    12—16%
    зависит от первоначального взноса
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая ставка;
    • крупная сумма кредита;
    • первоначальный взнос не требуется;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • предоставляется индивидуальным предпринимателям;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация на территории Волгоградской или Московской области
    Особые ограничения
    • при первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется;
    • при первоначальном взносе до 30%: для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, для заемщиков состоящих в зарегистрированном браке требуется согласие супруга;
    • кредит на покупку авто в любом автосалоне г. Волгоград или г. Волжский
  • Дата актуализации
    31.01.2019 15:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новые автомобили» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства»
Адрес
400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2
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