На новые автомобили

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 3 мес.—10 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 12—16%

зависит от первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; крупная сумма кредита; первоначальный взнос не требуется; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется индивидуальным предпринимателям; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация на территории Волгоградской или Московской области Особые ограничения при первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется; при первоначальном взносе до 30%: для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, для заемщиков состоящих в зарегистрированном браке требуется согласие супруга; кредит на покупку авто в любом автосалоне г. Волгоград или г. Волжский

Дата актуализации 31.01.2019 15:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новые автомобили» в 2 городах России

Справочная информация АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства» Адрес 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-99-97 — звонок по России бесплатный (8442) 23-56-22 (8442) 24-30-04

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