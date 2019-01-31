На коммерческий транспорт
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- мотоцикл
- коммерческий автомобиль
- мототранспорт
- водный транспорт
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
3 мес.—10 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—10 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
19—20%
зависит от первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет. Предоставляется на скутеры, мотоциклы и квадроциклы; катера, яхты и другой моторный водный транспорт; самоходная специализированная техника; коммерческий транспорт.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредита;
- не требуется подтверждение дохода;
- предоставляется индивидуальным предпринимателям;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос - от 30%;
- требуется постоянная регистрация на территории Волгоградской или Московской области
- кредит на покупку авто в любом автосалоне г. Волгоград или г. Волжский
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Дата актуализации
31.01.2019 16:25