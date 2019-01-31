На коммерческий транспорт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства мотоцикл коммерческий автомобиль мототранспорт водный транспорт

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 3 мес.—10 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 19—20%

зависит от первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет. Предоставляется на скутеры, мотоциклы и квадроциклы; катера, яхты и другой моторный водный транспорт; самоходная специализированная техника; коммерческий транспорт.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредита; не требуется подтверждение дохода; предоставляется индивидуальным предпринимателям; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 30%; требуется постоянная регистрация на территории Волгоградской или Московской области Особые ограничения кредит на покупку авто в любом автосалоне г. Волгоград или г. Волжский

Дата актуализации 31.01.2019 16:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На коммерческий транспорт» в 2 городах России

Справочная информация АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства» Адрес 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-99-97 — звонок по России бесплатный (8442) 23-56-22 (8442) 24-30-04

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