На подержанный транспорт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства иностранное авто — не более 10 лет; отечественного производства или коммерческий транспорт — не более 5 лет на момент окончания кредита

Срок кредита 3 мес.—10 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—10 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 19%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

для женщин до 55 лет (на момент погашения кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется индивидуальным предпринимателям; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; требуется постоянная регистрация на территории Волгоградской области Особые ограничения при первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется; при первоначальном взносе до 30% : для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет, для заемщиков состоящих в зарегистрированном браке требуется согласие супруга; кредит на покупку авто в любом автосалоне г. Волгоград или г. Волжский

Дата актуализации 31.01.2019 16:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный транспорт» в 2 городах России

Справочная информация АО «Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства» Адрес 400005, г. Волгоград, ул. 7-й Гвардейской, д. 2 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 3 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-99-97 — звонок по России бесплатный (8442) 23-56-22 (8442) 24-30-04

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