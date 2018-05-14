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Крона-Банк, автокредит

Подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5 лет на момент подписания кредитного договора
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
    до 70% от стоимости приобретаемого транспортного средства
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    14,5—18%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на дату окончания кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    0,5 лет
  • Особые условия
    Кредит предоставляется работникам бюджетной сферы и государственной службы. Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • возможность учета дохода супруг(а/и) в целях увеличения размера кредита;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • требуется регистрация на территории региона присутствия банка;
    • при наличии супруги(а) требуется ее (его) поручительство и согласие на залог автомобиля
    Особые ограничения
    • мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    31.01.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанный автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация
ООО «Крона-Банк»
Адрес
664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(3952) 25-25-05

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