Подержанный автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 5 лет на момент подписания кредитного договора
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—5 000 000
до 70% от стоимости приобретаемого транспортного средства
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
14,5—18%
зависит от первоначального взноса и срока кредита
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату окончания кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Кредит предоставляется работникам бюджетной сферы и государственной службы. Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- возможность учета дохода супруг(а/и) в целях увеличения размера кредита;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос - от 30%;
- требуется регистрация на территории региона присутствия банка;
- при наличии супруги(а) требуется ее (его) поручительство и согласие на залог автомобиля
- мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
31.01.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанный автомобиль» в 3 городах России
Справочная информация
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