Подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 5 лет на момент подписания кредитного договора

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

до 70% от стоимости приобретаемого транспортного средства

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 14,5—18%

зависит от первоначального взноса и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Кредит предоставляется работникам бюджетной сферы и государственной службы. Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможность учета дохода супруг(а/и) в целях увеличения размера кредита; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО; первоначальный взнос - от 30%; требуется регистрация на территории региона присутствия банка; при наличии супруги(а) требуется ее (его) поручительство и согласие на залог автомобиля Особые ограничения мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 31.01.2019 13:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанный автомобиль» в 3 городах России

Справочная информация ООО «Крона-Банк» Адрес 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, д. 29 Отделения и банкоматы в вашем городе Иркутск Отделения 3 посмотреть на карте Телефоны (3952) 25-25-05

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