На приобретение новых автомобилей

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита (комментарии) зависит от платежеспособности заемщика, но не более 80% от стоимости ТС

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 17—18%

зависит от первоначального взноса; при несвоевременном предоставлении ПТС в банк ставка удваивается; — 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—60 лет

до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена Минусы требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода только справкой по форме 2-НДФЛ; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения в случае несвоевременного предоставления ПТС процентная ставка удваивается; клиентам в возрасте от 18 до 20 лет требуется поручительство работающих родителей; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 04.02.2019 15:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация АО «Автоградбанк» Адрес 423821, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, просп. Хасана Туфана, д. 43 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (8552) 32-50-00

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