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АвтоКредитБанк, автокредит

На подержанные автомобили

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    на дату выдачи кредита: для отечественных авто — до 3 лет, для автомобилей иностранных марок — до 5 лет
  • Срок кредита
    до 3 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика, но не более 70% стоимости автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    13,5—15%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства или залога имущества; +2 п. п. при отсутствии справки о доходах
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    на дату возврата кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Срок рассмотрения кредитной заявки 3—5 дней. Погашение основного долга и уплата процентов ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • требуется поручительство супруга/супруги
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства или залога имущества
    • ставка выше на 2 п. п. при отсутствии справки о доходах
  • Дата актуализации
    05.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанные автомобили» в 2 городах России

Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
Адрес
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(843) 517-22-80

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