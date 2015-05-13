На подержанные автомобили

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства на дату выдачи кредита: для отечественных авто — до 3 лет, для автомобилей иностранных марок — до 5 лет

Срок кредита до 3 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика, но не более 70% стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 13,5—15%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства или залога имущества; +2 п. п. при отсутствии справки о доходах

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

на дату возврата кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Срок рассмотрения кредитной заявки 3—5 дней. Погашение основного долга и уплата процентов ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору заемщика Минусы первоначальный взнос - от 30%; требуется поручительство супруга/супруги Особые ограничения ставка ниже на 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства или залога имущества ставка выше на 2 п. п. при отсутствии справки о доходах

Дата актуализации 05.02.2019 16:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанные автомобили» в 2 городах России

Справочная информация ООО «АвтоКредитБанк» Адрес 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (843) 517-22-80

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