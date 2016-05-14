На новые автомобили без КАСКО

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 14,5—16%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 2 п. п. при подтверждении доходов по форме банка; — 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании комиссия за перечисление в соответствиями с тарифами РКО

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

на дату возврата кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Срок рассмотрения кредитной заявки 3—5 дней. Погашение основного долга и уплата процентов ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения доходов; погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору замещика Минусы первоначальный взнос от 30%; требуется поручительство супруга/супруги; при частичном досрочном погашении происходит уменьшение ежемесячного платежа Особые ограничения ставки выше на 2 п. п. при подтверждении доходов по форме банка; ставки ниже на 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства

Дата актуализации 05.02.2019 16:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новые автомобили без КАСКО» в 2 городах России

Справочная информация ООО «АвтоКредитБанк» Адрес 420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а Отделения и банкоматы в вашем городе Казань Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (843) 517-22-80

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