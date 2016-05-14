На новые автомобили без КАСКО
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 100 000
максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из платежеспособности заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
14,5—16%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 2 п. п. при подтверждении доходов по форме банка; — 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
комиссия за перечисление в соответствиями с тарифами РКО
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
на дату возврата кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Срок рассмотрения кредитной заявки 3—5 дней. Погашение основного долга и уплата процентов ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения доходов;
- погашение кредита дифференцированными или аннуитетными платежами по выбору замещика
Особые ограничения
- первоначальный взнос от 30%;
- требуется поручительство супруга/супруги;
- при частичном досрочном погашении происходит уменьшение ежемесячного платежа
- ставки выше на 2 п. п. при подтверждении доходов по форме банка;
- ставки ниже на 1 п. п. при наличии дополнительного поручительства
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Дата актуализации
05.02.2019 16:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новые автомобили без КАСКО» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «АвтоКредитБанк»
420081, Республика Татарстан, г. Казань, просп. А. Камалеева, д. 16а
в вашем городе
Казань
(843) 517-22-80