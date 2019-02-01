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БСТ-Банк, автокредит

Автокредит

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 10 000
    зависит от платежеспособности заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    15—17%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита, рассматривается индивидуально
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    при перечислении денежных средств в другой банк комиссия по тарифам РКО
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредита;
    • первоначальный взнос от 10 %;
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • банк не раскрывает максимальное значение процентной ставки;
    • требуется поручительство 1 человека, в качестве которого могжет выступать супруг (-га)
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    01.02.2019 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
Адрес
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
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Телефоны
(3843) 77-88-88

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