Автокредит
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Срок кредита
до 7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 10 000
зависит от платежеспособности заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
15—17%
зависит от первоначального взноса и срока кредита, рассматривается индивидуально
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
при перечислении денежных средств в другой банк комиссия по тарифам РКО
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок кредита;
- первоначальный взнос от 10 %;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- банк не раскрывает максимальное значение процентной ставки;
- требуется поручительство 1 человека, в качестве которого могжет выступать супруг (-га)
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
01.02.2019 13:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст»
654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31
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Новокузнецк
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