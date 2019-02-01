Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 10 000

зависит от платежеспособности заемщика

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 15—17%

зависит от первоначального взноса и срока кредита, рассматривается индивидуально

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании при перечислении денежных средств в другой банк комиссия по тарифам РКО

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредита; первоначальный взнос от 10 %; максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; банк не раскрывает максимальное значение процентной ставки; требуется поручительство 1 человека, в качестве которого могжет выступать супруг (-га) Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 01.02.2019 13:01

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит» в 2 городах России

Справочная информация АО «Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» Адрес 654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 31 Отделения и банкоматы в вашем городе Новокузнецк Отделения 6 Банкоматы 9 посмотреть на карте Телефоны (3843) 77-88-88

739