Вход
Углеметбанк, автокредит

На приобретение нового автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 50 000
    максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    14,5—17%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 3 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии личного страхования
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    до 60 лет для женщин на момент окончания срока действия кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • стоимость КАСКО может быть включена в сумму кредита, в случае если первоначальный взнос превышает 50%
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • при зарегистрированном браке супруг(а) выступает созаемщиком или подписывает согласие;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при отсутствии КАСКО за второй и последующие года, процентная ставка по кредиту подлежит увеличению на 3 п. п.;
    • ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    01.02.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение нового автомобиля» в 13 городах России

Справочная информация
АО «Углеметбанк»
Адрес
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 3 посмотреть на карте
Телефоны
(351) 247-49-79

Вернуться на страницу поиска автокредитов 1 086