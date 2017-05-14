На приобретение нового автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 50 000

максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 14,5—17%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 3 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии личного страхования

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

до 60 лет для женщин на момент окончания срока действия кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; альтернативные способы подтверждения дохода; стоимость КАСКО может быть включена в сумму кредита, в случае если первоначальный взнос превышает 50% Минусы требуется страхование КАСКО; при зарегистрированном браке супруг(а) выступает созаемщиком или подписывает согласие; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при отсутствии КАСКО за второй и последующие года, процентная ставка по кредиту подлежит увеличению на 3 п. п.; ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 01.02.2019 14:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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