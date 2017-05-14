На приобретение нового автомобиля
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
от 50 000
максимальная сумма кредита определяется платежеспособностью заемщика
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
14,5—17%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 3 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 1,5 п. п. при наличии личного страхования
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
до 60 лет для женщин на момент окончания срока действия кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- стоимость КАСКО может быть включена в сумму кредита, в случае если первоначальный взнос превышает 50%
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- при зарегистрированном браке супруг(а) выступает созаемщиком или подписывает согласие;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при отсутствии КАСКО за второй и последующие года, процентная ставка по кредиту подлежит увеличению на 3 п. п.;
- ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
01.02.2019 14:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение нового автомобиля» в 13 городах России
Справочная информация
АО «Углеметбанк»
454138, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17 Б
в вашем городе
Москва
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