Автокредит
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
17,9—19,9%
зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. при отказе от полиса каско
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—68 лет
на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- невысокая ставка
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке;
- допустимые категории автомобилей - B,C,D,E;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка выше на 2 п. п. при отказе от полиса каско
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Дата актуализации
01.02.2019 14:28
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 5 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Вологжанин»
160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11
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Вологда
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