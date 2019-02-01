Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 17,9—19,9%

зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. при отказе от полиса каско

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; невысокая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; допустимые категории автомобилей - B,C,D,E; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 2 п. п. при отказе от полиса каско

Дата актуализации 01.02.2019 14:28

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит» в 5 городах России

Справочная информация АО «Банк «Вологжанин» Адрес 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11 Отделения и банкоматы в вашем городе Вологда Отделения 9 Банкоматы 19 посмотреть на карте Телефоны (8172) 21-18-19

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