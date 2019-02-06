Porsche
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Porshe
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Срок кредита
1 год—7 лет
зависит от модели тс и величины первоначального взноса
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—12 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
14—15%
13,5—14,5% годовых — на автомобили Porsche Cayenne, Macan, Panamera; 14—15% годовых — для остальных моделей; + 1 п. п. без подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Процентная ставка — 14—15% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 30%. Остальные условия кредитования идентичны стандартным.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада
- подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе от 40%;
- на отдельные модели (Porsche Cayenne, Macan, Panamera) установлены специальные ставки 13,5-14,5% годовых;
- минимальный первоначальный взнос составляет от 40% собственных средств заемщика для автомобилей Porsche: Cayenne, Macan, Panamera;
- ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода
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Дата актуализации
06.02.2019 18:01
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Porsche» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11