Porsche

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Porshe

Срок кредита 1 год—7 лет

зависит от модели тс и величины первоначального взноса

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—12 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14—15%

13,5—14,5% годовых — на автомобили Porsche Cayenne, Macan, Panamera; 14—15% годовых — для остальных моделей; + 1 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Возможна выдача кредита на автомобиль с «отложенным платежом» равным 20—50% от стоимости автомобиля, в рамках которого заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Процентная ставка — 14—15% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 30%. Остальные условия кредитования идентичны стандартным.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе от 40%; на отдельные модели (Porsche Cayenne, Macan, Panamera) установлены специальные ставки 13,5-14,5% годовых; минимальный первоначальный взнос составляет от 40% собственных средств заемщика для автомобилей Porsche: Cayenne, Macan, Panamera; ставка выше на 1 п. п. без подтверждения дохода

Дата актуализации 06.02.2019 18:01 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Porsche» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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