На подержанный автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 8 лет на момент окончания кредитного договора
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
17—18%
зависит от возраста автомобиля
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
на момент окончания кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить КАСКО в сумму кредита при первоначальном взносе от 40%;
- возможность оформить индивидуальным предпринимателям
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется наличие постоянной регистрации и основного места работы в регионе присутствия банка;
- первоначальный взнос - от 30%
- супруг/супруга может выступать в качестве созаемщика;
- мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
11.02.2019 11:08
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанный автомобиль» в 13 городах России
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