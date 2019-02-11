На подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 8 лет на момент окончания кредитного договора

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 17—18%

зависит от возраста автомобиля

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

на момент окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить КАСКО в сумму кредита при первоначальном взносе от 40%; возможность оформить индивидуальным предпринимателям Минусы требуется страхование КАСКО; требуется наличие постоянной регистрации и основного места работы в регионе присутствия банка; первоначальный взнос - от 30% Особые ограничения супруг/супруга может выступать в качестве созаемщика; мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 11.02.2019 11:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный автомобиль» в 13 городах России

Справочная информация АО «ББР Банк» Адрес 121099, Москва, 1-й Николощеповский пер., 6, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны (495) 363-91-62 8 800 220-40-00 — единая справочная служба

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