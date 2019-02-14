Автокредит на подержанные авто (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
иностранного производства — до 12 лет, отечественного — до 7 лет
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
для отечественных и китайских авто - до 3-х лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—2 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
17,5—23%
зависит от первоначального взноса, срока кредита и автомобиля; + 0,5 п. п. без справки о доходах; — 1 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Кредит предоставляется на автомобили категории B, C и D с разрешенной максимальной массой до 7500 кг и числом пассажирских мест до 20.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- первоначальный взнос не требуется
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не обязательно, без справки о доходах ставка увеличивается на 0,5 п. п.;
- максимальный срок кредита для подержанных авто отечественного и китайского производства - 3 года;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
14.02.2019 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит на подержанные авто (без КАСКО)» в 7 городах России
Справочная информация
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