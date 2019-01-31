На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

до 3 млн рублей при первоначальном взносе до 20%

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,4—19,4%

зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; подтверждение дохода дифференцированными платежами Минусы требуется поручительство супруга(и) заемщика, при наличии Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 2 млн рублей

Дата актуализации 31.01.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 14 городах России

Справочная информация ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит» Адрес 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77 Отделения и банкоматы в вашем городе Альметьевск Отделения 6 Банкоматы 69 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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