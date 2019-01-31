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Девон-Кредит, автокредит

На новый автомобиль (без КАСКО)

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—6 500 000
    до 3 млн рублей при первоначальном взносе до 20%
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,4—19,4%
    зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • подтверждение дохода дифференцированными платежами
    Минусы
    • требуется поручительство супруга(и) заемщика, при наличии
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 3 п. п. при отсутствии личного страхования
    • максимальная сумма кредита при первоначальном взносе до 20% - 2 млн рублей
  • Дата актуализации
    31.01.2019 17:17
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новый автомобиль (без КАСКО)» в 14 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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