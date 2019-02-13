Партнерский (Opel, Chevrolet)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Chevrolet Opel

Экспресс-кредит да

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

до 2 млн рублей без подтверждения дохода

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16,5%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—75 лет

на дату окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика; рассмотрение заявки - 15 минут Минусы требуется страхование КАСКО; высокая ставка Особые ограничения при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный сумма кредита до 2 млн рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 13.02.2019 13:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Партнерский (Opel, Chevrolet)» в 1 городе России

Справочная информация ООО «Сетелем Банк» Адрес 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 (495) 644-33-44

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