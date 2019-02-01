На коммерческий автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

максимально 61 месяц

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,9%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; не требуется постоянная регистрация на территории выдачи кредита Минусы требуется страхование КАСКО; принятие решения по кредиту до 5 рабочих дней; обязательно поручительство супруга(ги) при наличии зарегистрированного брака Особые ограничения банк может потребовать дополнительный залог и поручительство третьих лиц

Дата актуализации 01.02.2019 11:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На коммерческий автомобиль» в 5 городах России

Справочная информация АО «Коммерческий банк «Иваново» Адрес 153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны (4932) 30-55-34

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