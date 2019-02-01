Вход
Иваново, автокредит

На подержанный автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не старше 3-х лет
  • Срок кредита
    до 3 лет
    максимально 37 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15,9%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита;
    • не требуется постоянная регистрация на территории выдачи кредита;
    • низкая ставка
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • принятие решения по кредиту до 5 рабочих дней;
    • обязательно поручительство супруга(ги) при наличии зарегистрированного брака
    Особые ограничения
    • банк может потребовать дополнительный залог и поручительство третьих лиц
  • Дата актуализации
    01.02.2019 11:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На подержанный автомобиль» в 5 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Иваново»
Адрес
153002, г. Иваново, просп. Ленина, д. 31а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте
Телефоны
(4932) 30-55-34

Вернуться на страницу поиска автокредитов 1 170