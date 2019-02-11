Локо-Авто с пробегом 2 документа у официального дилера

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 11 лет к концу срока кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 19,9—23,4%

зависит от первоначального взноса, срока кредита и кредитоспособности заемщика; − 3 п. п. с личным страхованием; + 1 п. п. при оформление КАСКО в не аккредитованной банком страховой компании; + 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 1,5% от суммы кредита (взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц)

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 2 года

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; стоимость страховых премий и доп. услуг может быть включена в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования; взимается комиссия в виде повышенной процентной ставки в первый месяц; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка или в областях, граничащих с Московской областью Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием; ставка выше на 1 п. п. при оформление КАСКО в не аккредитованной банком страховой компании; ставка выше на 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов; в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц

Дата актуализации 11.02.2019 17:27

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Локо-Авто с пробегом 2 документа у официального дилера» в 21 городе России

Справочная информация АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк» Адрес 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 19 Банкоматы 24 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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