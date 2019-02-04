Buyback
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 7 лет для отечественных автомобилей; до 15 лет для иномарок
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—2 800 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
12,9—24%
зависит от типа автомобиля, срока кредита и первоначального взноса
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
23 года—60 лет
на момент окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение с остаточным платежом: ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж, состоящий из начисленных процентов и оставшейся до погашения части основного долга, равной не более 60% от стоимости приобретаемого нового автомобиля/50% от стоимости приобретаемого подержанного автомобиля, рассчитанной на момент подачи заявления о предоставлении кредита.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- первоначальный взнос не требуется;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
- страхование КАСКО оформляется по желанию клиента;
- возможность приобретения подержанного автомобиля у частного лица
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- в первый месяц пользования кредитом процентная ставка устанавливается в размере 33% годовых для новых и 35% годовых для подержанных автомобилей
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Дата актуализации
04.02.2019 14:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Buyback» в 2 городах России
Справочная информация
ООО «Банк «Оранжевый»
198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
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