Buyback

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 7 лет для отечественных автомобилей; до 15 лет для иномарок

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 800 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 12,9—24%

зависит от типа автомобиля, срока кредита и первоначального взноса

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 23 года—60 лет

на момент окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение с остаточным платежом: ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж, состоящий из начисленных процентов и оставшейся до погашения части основного долга, равной не более 60% от стоимости приобретаемого нового автомобиля/50% от стоимости приобретаемого подержанного автомобиля, рассчитанной на момент подачи заявления о предоставлении кредита.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос не требуется; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита; страхование КАСКО оформляется по желанию клиента; возможность приобретения подержанного автомобиля у частного лица Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; в первый месяц пользования кредитом процентная ставка устанавливается в размере 33% годовых для новых и 35% годовых для подержанных автомобилей

Дата актуализации 04.02.2019 14:32

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Buyback» в 2 городах России

Справочная информация ООО «Банк «Оранжевый» Адрес 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 500-80-88 — единая справочная служба

5 288