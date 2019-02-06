На новое ТС (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—1 800 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14%

зависит от срока кредита и первоначального взноса; + 0,5 п. п. с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк

Мораторий на досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 70 лет для пенсионеров, до 60 лет для прочих заемщиков на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется пенсионерам Минусы требуется поручительство супруга(и) при наличии Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк, ставка увеличивается на 0,5 п. п.

Дата актуализации 06.02.2019 12:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новое ТС (без КАСКО)» в 8 городах России

Справочная информация ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности» Адрес 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14 ОГРН 1025600001679 Отделения и банкоматы в вашем городе Оренбург Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте Телефоны (3532) 34-00-34

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