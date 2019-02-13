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Берейт, автокредит

На приобретение коммерческого транспорта

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Марка, модель
    • Mercedes-Benz
    • ПАЗ
  • Срок кредита
    3 мес.—1 год и 6 мес.
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    150 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    40%
  • Cтавка по кредиту
    от 23%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    22 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • косвенное подтверждение доходов
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • небольшой срок кредитования;
    • первоначальный взнос - от 40%;
    • требуется страхование КАСКО;
    • на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
  • Дата актуализации
    13.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение коммерческого транспорта» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Банк Берейт»
Адрес
187015, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул. Промышленная, д. 3
Отделения и банкоматы
в вашем городе Красный Бор
Телефоны
(812) 331-18-91

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