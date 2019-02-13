На приобретение коммерческого транспорта

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Марка, модель Mercedes-Benz ПАЗ

Срок кредита 3 мес.—1 год и 6 мес.

Валюта рубли

Сумма кредита 150 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 40%

Cтавка по кредиту от 23%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах косвенное подтверждение доходов справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода Минусы небольшой срок кредитования; первоначальный взнос - от 40%; требуется страхование КАСКО; на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки

Дата актуализации 13.02.2019 14:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На приобретение коммерческого транспорта» в 2 городах России

Справочная информация АО «Банк Берейт» Адрес 187015, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул. Промышленная, д. 3 Отделения и банкоматы в вашем городе Красный Бор Телефоны (812) 331-18-91

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