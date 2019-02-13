На приобретение коммерческого транспорта
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Марка, модель
- Mercedes-Benz
- ПАЗ
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Срок кредита
3 мес.—1 год и 6 мес.
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—2 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
40%
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Cтавка по кредиту
от 23%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
22 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- косвенное подтверждение доходов
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода
- небольшой срок кредитования;
- первоначальный взнос - от 40%;
- требуется страхование КАСКО;
- на сайте банка отсутствует информация о максимальном значении процентной ставки
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Дата актуализации
13.02.2019 14:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На приобретение коммерческого транспорта» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Банк Берейт»
187015, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Красный Бор, ул. Промышленная, д. 3
в вашем городе
Красный Бор
(812) 331-18-91